Przemycali rogi nosorożców. Były warte miliony

Skrzętnie zaplanowana próba przebytu miała miejsce na międzynarodowym lotnisku O.R Tambo w Johannesburgu. Jak podaje agencja Associated Press, nielegalnie przewożony ładunek był oznakowany jako tonery do drukarek HP. Jednak, gdy celnicy przeskanowali towar promieniem rentgenowskim, okazało się, że zamiast tuszu do drukarek, w środku znajduje się 18 rogów nosorożców, o łącznej wadze 63 kg.