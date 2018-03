Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Mały nosorożec podbija serca internautów

Po 472 dniach ciąży samicy nosorożca indyjskiego w warszawskim zoo na świat przyszedł mały nosorożec. To trzeci potomek Shikari i Kuby.

Nowy nosorożec pancerny to już trzeci potomek pary z warszawskiego zoo. Jak poinformowali pracownicy opiekujący się tymi zwierzętami, poród przebiegł sprawnie i szybko. Maluch oraz mama czują się dobrze. 4 godziny po porodzie noworodek zjadł swój pierwszy posiłek. "Przyssał się do swojej mamy na całe 6 minut! Mniam, mniam :)" - czytamy we wpisie na fanpage'u zoo.