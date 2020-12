Agnieszka Włodarczyk w Indonezji. "Smród palonych śmieci zostaje ci w gardle"

Gill Air w Indonezji - Włodarczyk pokazuje ciemną stronę raju

"Wiem, że zdjęcia z biustem lajkują się bardziej, ale nie byłabym sobą, pokazując tylko lukier i maliny... Tak, to ten sam raj z poprzednich zdjęć tylko kawałek dalej. Niestety... Na początku jesteś zbulwersowany, później przestajesz to widzieć, chociaż smród palonych śmieci zostaje Ci w gardle na długo, a na koniec uznajesz, że cholera może nie da się z tym nic zrobić? Bo skoro nie ma tu turystów, to nie do końca oni są odpowiedzialni za ilość plastiku i śmieci" - pisze aktorka pod zdjęciem dymiącej sterty śmieci.