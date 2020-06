Alaska. Autobus z filmu "Wszystko za życie" usunięty z dzikiego terenu. Stwarzał zagrożenie

Autobus został usunięty za pomocą ciężkiego sprzętu i helikoptera – przekazała komisarz Alaski ds. Zasobów Naturalnych, Corri Feige, cytowana przez Hollywood Reporter. Dodała, że zostanie on umieszczony w bezpiecznym miejscu, zanim władze zdecydują, gdzie trafi na dłużej. Zaznaczyła, że działanie urzędników ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

– Zachęcamy ludzi do bezpiecznego korzystania z dzikich terenów na Alasce i rozumiemy, że ten autobus był popularny. Jest to jednak opuszczony i niszczejący pojazd, przez który organizować musieliśmy niebezpieczne i kosztowne działania ratownicze. Niektórych odwiedzających kosztowało to życie – powiedziała Feige w oświadczeniu. Departament Zasobów Naturalnych przekazał również, że autobus został porzucony przez ekipę pracującą przy drodze dojazdowej w okolicy w 1961 roku. Sprzęt pochodzi z 1940 roku.