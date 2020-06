Aspen - najsłynniejszy kurort narciarski w Stanach Zjednoczonych

Aspen – gdzie jest?

Aspen – jaka jest historia miasta?

Aspen powstało w XIX wieku, a dokładniej w 1879 roku. Początkowo była to osada górnicza, w której wydobywano rudy srebra. W 1880 roku osadzie nadano nazwę, która pochodzi od lasów osikowych otaczających miasto (po angielsku „aspen” oznacza osikę). Do 1893 roku osada dynamicznie się rozwijała, jednak w tym roku nastąpiło załamanie gospodarcze i doszło do zamknięcia kopalni. W związku z tym doszło do zwolnień górników, a osada na pewien czas zamarła.