Tirana. Kolorowa stolica Albanii

Albania czeka. Jak dojechać do Tirany?

Do Tirany polecimy bezpośrednio z linią lotniczą LOT m.in. z Warszawy. W listopadzie, ceny biletów zaczynają się już od 175 zł w jedną stronę. Pomimo popularności, jaką cieszy się Albania wśród Polaków, żadna z tanich linii lotniczych nie oferuje bezpośrednich połączeń z Polski do Tirany. W tym wypadku, decydując się na lot do Tirany z linią lotniczą Wizzair, mamy do wyboru jedynie lot z przesiadką, m.in. w jednym z włoskim miast.