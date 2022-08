Algarve rzuca na kolana pięknem plaż, laguny i klifów. Zdjęcia nie kłamią

Rezerwat przyrody Ria Formosa to cud natury - coś, czego nigdzie indziej nie zobaczycie. Już z okien samolotu zadziwia i zachwyca. Wzdłuż wybrzeża od Faro na wschód aż po Tavirę ciągną się rozlewiska laguny oddzielające podłużne wyspy od stałego lądu. Wyspy zaporowe to najpiękniejsze wielokilometrowe plaże z białym, miękkim piaskiem. Wokół nich woda mieni się wszystkimi odcieniami turkusu. Ale i bliżej lądu jest ciekawie - laguna żyje w rytmie przypływów i odpływów, wiją się w niej kanały to wypełniające ją wodą, to odsłania jej wnętrze i wpuszczające poławiaczy skorupiaków, a płochliwe kraby zdają się machać do nich szczypcami. Pewnie całe to morskie bogactwo smaków trafi jeszcze dziś na lokalne stoły. Jeśli będziecie mieć dużo szczęścia, to dostrzeżecie kameleona - o ich obecności informują ustawione na wydmach tabliczki.