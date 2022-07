Polacy w Algarve. "Proszę, nie popełniajcie tego błędu"

- Po brexicie zaczęło robić się niefajnie i podjęliśmy decyzję, że przeniesiemy się na stałe do kraju, do którego przyjeżdżaliśmy kilkakrotnie na wakacje i w którym się zakochaliśmy – do Portugalii – opowiada. - Przez całe życie marzyłem, żeby mieszkać w regionie wakacyjnym, korzystać ze słońca, mieć to na co dzień. No i mam!