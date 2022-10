Alhambra to perła Andaluzji. Jeśli dobrze nie zaplanujesz wycieczki, nici ze zwiedzania

Wszystko dlatego, że część atrakcji zobaczyć można bezpłatnie, a do reszty obowiązują różne ceny biletów. Stąd stanowiska bileterskie i służb porządkowych poustawiane dość często. Najpopularniejszy bilet ogólny - Alhambra General kosztuje 14 euro i uprawnia także do wejścia do Pałaców Nasrydów (same ogrody, Generalife i Alcazaba – to 7 euro, a przykładowo nocna wizyta w Pałacach Nasrydów – 8 euro).