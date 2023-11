All inclusive za mniej niż 1000 zł. Ceny wyjazdów do zimowego hitu drastycznie spadły

Agata Chmiel z Wakacje.pl przypomina, że listopad i pierwsza połowa grudnia to zwyczajowo czas, gdy łatwiej o okazję cenową. - To okres po zakończeniu w biurach podróży sezonu letniego i jednocześnie start oferty zimowej, która największą popularnością cieszy się podczas przerwy świąteczno-noworocznej oraz w trakcie ferii zimowych - tłumaczy. - Porównując tydzień do tygodnia, w przypadku wyjazdów last minute do Egiptu widzimy nieznaczne obniżki – w zależności od oferty organizatora i standardu wypoczynku mogące sięgać od jednego do kilkunastu procent, ale ceny wycieczek z wylotem w ciągu najbliższych kilku dni i tak są bardzo atrakcyjne.