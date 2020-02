American dream i słoneczna Kalifornia w lutym

Los Angeles i Hollywood, Las Vegas, majestatyczny Wielki Kanion czy San Francisco to tylko kilka z obowiązkowych przystanków podczas wczasów w USA, a dokładnie w Kalifornii. By poznać od podszewki ten wyjątkowy a jednocześnie jeden z największych stanów Ameryki, warto wybrać się na wycieczkę objazdową. Wyjechać można zawsze, bo na Zachodnim Wybrzeżu USA pogoda dopisuje przez cały rok.

Wakacje w USA zimą

Chcąc wyjechać na wymarzony urlop do USA, warto rozważyć niezawodny kierunek, czyli Kalifornię. Ten najbogatszy i najludniejszy stan ma wiele do zaoferowania – począwszy od kultowych metropolii, a skończywszy na monumentalnych parkach narodowych, z których słynie Ameryka.

Lista atrakcji i obowiązkowych punktów do zobaczenia w Kalifornii zdaje się nie mieć końca. Oto kilka najważniejszych z nich:

1.San Francisco z Golden Gate i Alcatraz

Wczasy na zachodzie USA to doskonała okazja do odwiedzenia kultowych i znanych z kinowych ekranizacji miast. Z pewnością jednym z nich jest San Francisco, jedna z najbardziej lubianych i przyjaznych metropolii Ameryki, która słynie z krętych i pagórkowatych uliczek, kolorowych domów czy kolejki szynowo-linowej.

San Francisco to także pocztówkowe widoki USA. To właśnie tutaj znajduje się słynny most Golden Gate, który spowity mgłą robi spektakularne wrażenie. Warto zwrócić uwagę także na wiktoriańską zabudowę Alamo Square lub wybrać się w rejs po zatoce, który jest okazją do zobaczenia legendarnego więzienia Alcatraz.

2.Los Angeles i Hollywood

Wczasy w Kalifornii to także spotkanie z popkulturą Stanów Zjednoczonych i przemysłem filmowym, którego głównym ośrodkiem jest Los Angeles. To właśnie tu znajduje się hala koncertowa Walta Disneya, aleja gwiazd, luksusowa ulica Rodeo Drive czy dzielnica zamieszkiwana przez topowych aktorów – Beverly Hills. Trzeba zobaczyć także Dolby Theatre, czyli budynek, w którym co roku odbywa się gala wręczenia Oscarów, a także malownicze wzgórza z białym napisem "Hollywood”.

3.Filmowa przygoda w Universal Studios

Niemal cały dzień wakacji w USA warto również przeznaczyć na odwiedzenie studia filmowego "Universal Studios”. Można zobaczyć tu prawdziwe plany filmowe, gdzie powstawały kultowe produkcje, takie jak: "Szczęki”, "Harry Potter” czy "Mumia”, a także poznać tajniki i kulisy ich powstawania. Ponadto na terenie parku znajdują się liczne atrakcje o tematyce kinowej: karuzele, restauracje, a także odbywają się przedstawienia, które prezentują, jak w Hollywood powstają efekty specjalne.

4.Las Vegas – wycieczka do miasta grzechu

Obowiązkowym punktem wycieczki w USA jest także Las Vegas, czyli słynna stolica hazardu i miasto grzechu. Kolorowe neony, luksusowe kasyna i hotele z pewnością zapadną w pamięci na długo. Miasto największe wrażenie robi nocą, gdy odbywają się pokazy fontann, koncerty największych gwiazd i można podziwiać rozświetloną panoramę Las Vegas z punktu widokowego wysokiej wieży.

5.Parki narodowe: Wielki Kanion i Dolina Śmierci

W Kalifornii znajdują się jednak nie tylko niezwykłe metropolie, ale także słynne parki narodowe. W okolicy Las Vegas trzeba zobaczyć Wielki Kanion Kolorado – uznawany za jeden z największych cudów świata. Wysokie, rdzawe i majestatyczne skały okalające rzekę o tej samej nazwie tworzą niepowtarzalną scenerię. Piękne widoki można podziwiać, np. ze szklanego tarasu lub podczas lotu helikopterem, który ląduje na dnie kanionu.