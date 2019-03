Ameryka niedługo będzie miała 51. stan. Specjalna ustawa powiększy USA

Wszystko wskazuje na to, że lista stanów do odhaczenia dla pasjonatów podróży po USA niedługo się powiększy. Specjalna ustawa ma wpłynąć do Kongresu i z automatu powiększy amerykańskie terytorium.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Epickie zachody słońca, rajskie plaże i malownicza zabudowa kolonialna to znaki charakterystyczne wyspy (Shutterstock.com)

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News dowiedziała się z czterech różnych źródeł, że właśnie tworzona jest nowa ustawa, która włączy Portoryko do wspólnoty amerykańskiej, co uczyni malowniczą wyspę Wielkich Antyli 51. stanem USA.

Portoryko jest terenem nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że mieszkańcy wyspy są obywatelami USA i mogą się po kontynentalnej części kraju swobodnie przemieszczać. Wybierają też swoich przedstawicieli na konwencje ogólnokrajowe przed prawyborami prezydenckimi (ale już w wyborach prezydenckich głosować nie mogą), a także mają swojego specjalnego przedstawiciela w Izbie Reprezentantów.

Shutterstock.com Podziel się

Wyspa jest uzależniona od Ameryki i przez nią są też prowadzone stosunki międzynarodowe Portoryko. Mieszkańcy karaibskiej wyspy nie płacą z kolei podatków federalnych. Trochę to skomplikowane, ale właśnie ma się uprościć.

W 2012 r. przeprowadzono czwarte już referendum w 75-letniej wtedy historii relacji wyspy z USA i w końcu Portorykańczycy opowiedzieli się za przyłączeniem ich do państwa związkowego. Ideę poparło niemal 62 proc. mieszkańców. Jednak bez aprobaty amerykańskiego Kongresu, była to jedynie wola ludu, a nie wiążąca decyzja. ZOBACZ TEŻ: Jak Amerykanie stracili Czechosłowację. Trzy główne błędy

I właśnie nadszedł czas, kiedy powstaje specjalna ustawa, a Portoryko będzie 51. stanem USA. Ustawę zaprezentuje przedstawiciel władz Florydy, Darren Soto, któremu towarzyszyć będzie gubernator Portoryko Ricardo Rosselló.

Karaibską wyspę dotykają w ostatnich latach same nieszczęścia. Huragan Maria oraz Irma spustoszyły ją. Do tego olbrzymi dług publiczny oraz 13-procentowe bezrobocie wymagają interwencjonizmu rządowego na szeroką skalę.

Shutterstock.com Podziel się

Mimo to, wyspa jest miejscem z rajskimi plażami, przepięknymi wysepkami w okolicy, epickimi zachodami słońca oraz malowniczą zabudową kolonialną. Z kolei główne miasto, San Juan, uważane jest za jedną z piękniejszych latynoskich stolic. 4-milionowe Portoryko, dzięki zmieszaniu się wielu kultur, jest barwnym miejscem koniecznym do odwiedzenia. Od 2021 r. już jako 51. stan USA, tak przynajmniej zakłada nowa ustawa.

Do tej pory jedynym stanem leżącym na wyspach były Hawaje, które są również najmłodszym stanem USA. Do wspólnoty dołączyły 21 sierpnia 1959 roku.