Andora. Największe atrakcje księstwa w Pirenejach

Andora to niewielki kraj o powierzchni 468 km kw., który znajduje się w południowo-zachodniej Europie. Od północy graniczy z Francją, a od południa z Hiszpanią. Nie posiada dostępu do morza. Całe księstwo leży w Pirenejach. Pic de Coma Pedrosa (2942 m n. p.m.), należący do Korony Europy, to najwyższy szczyt Andory.