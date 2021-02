Wakacje 2021. Chorwacja samochodem czy samolotem?

Chorwacja przyciąga Polaków od lat. Rajskie widoki, niskie ceny w porównaniu do zachodniej Europy, stosunkowo krótki dojazd, a także słowiański klimat i otwarci mieszkańcy - to wszystko sprawia, że tłumy rodaków jeżdżą tam co roku. Najczęściej samochodem, ale coraz częściej też samolotem. Ile kosztuje wyjazd z dojazdem własnym, a ile zorganizowany?

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków Polaków nie tylko podczas pandemii Źródło: Getty Images