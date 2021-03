Węgry. Największe atrakcje i najważniejsze zabytki

Węgry to raj dla miłośników pięknej architektury i błogiego wypoczynku. Można tu także skorzystać z basenów termalnych, skosztować wina z prawdziwej winiarni i zjeść słynnego langosza. Budapeszt, stolica kraju, to natomiast jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Podpowiadamy, co szczególnie warto zobaczyć na Węgrzech.

"Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki". To historyczne przysłowie podkreśla głębokie więzi łączące, już od średniowiecza, oba narody. Co roku 23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Przyjaciele powinni dobrze się znać, więc pora przypomnieć przykładowe atrakcje węgierskiego bratanka.

Węgry atrakcje - Balaton

Największe jezioro kraju, a nawet Europy Środkowej, przyciąga wielu turystów. Jego powierzchnia wynosi prawie 600 km kw., zaś średnia głębokość to około 3,2 m. Słowo "Balaton" oznacza "błotne jezioro". Balaton bywa też nazywany "węgierskim morzem", ponieważ Węgry nie mają dostępu do prawdziwego morza. To dobre miejsce dla miłośników sportów wodnych. Nad jeziorem leży wiele wypoczynkowych kurortów. Można odwiedzić m.in.: Siófok z wielką plażą, Badacsony słynące z produkcji wina, Keszthely z neobarokowym pałacem Festeticsów oraz Tihany z opactwem benedyktyńskim.

Getty Images Balaton to świetna alternatywa dla wakacji nad morzem Źródło: Getty Images

Węgry atrakcje - Hévíz

Małe miasto uzdrowiskowe jest znane dzięki największemu naturalnemu jezioru termalnemu w Europie. Jego powierzchnia to 4,4 ha, zaś maksymalna głębokość wynosi 38,5 m. Temperatura wody waha się od około 24 st. C zimą do około 36 st. C latem. Jezioro porastają lilie wodne sprowadzone z Indii. Na jego dnie można natomiast znaleźć torf oraz borowiny wykorzystywane w celach leczniczych. Lokalna legenda potwierdza moc jeziora. Zastępca kapitana Péter Huszár otrzymał ponoć od Cyganki pewną wróżbę. Zgodnie z nią musiał wykąpać się w jeziorze, aby móc pokonać w bitwie tureckiego wodza. Zrobił to i odniósł później zwycięstwo.

Węgry atrakcje - Tokaj

Miasto, położone w północno-wschodnich Węgrzech, słynie z produkcji wina. Rozkwit winiarstwa przypadł na XVII-XVIII w., kiedy osiedlili się tu greccy kupcy. Natomiast w 2002 r. tokajski region winiarski został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Oprócz skosztowania wyśmienitego trunku i zapoznania się z historią jego produkcji, warto też nieco pozwiedzać. Można zobaczyć np.: piwnice Rakoczego, Muzeum Tokajskie, plac Kossutha z fontanną Bachusa, pałac barokowy, ratusz, kościół oraz cerkwie.

Węgry – Eger

Miasto leży między górami Mátra i Bukowymi. Słynie z zabytków, winnic oraz basenów termalnych. Do najciekawszych miejsc należą: neoklasycystyczna bazylika archikatedralna św. Jana Apostoła i Ewangelisty, św. Michała Archanioła i Niepokalanego Poczęcia NMP, barokowy kościół św. Antoniego z Padwy, minaret, ratusz, zamek, Muzeum Beatlesów. Warto również wypocząć w termach oraz zobaczyć „Dolinę Pięknej Pani” ze skupiskiem piwniczek winnych wykutych w wulkanicznym tufie.

Getty Images Eger to jedno z najpiękniejszych miast Węgier Źródło: Getty Images

Węgry atrakcje - Pecz

Piąte co do wielkości miasto jest położone w południowej części Węgier. Bywa nazywane "węgierską bramą do Morza Śródziemnego". W Peczu szczególnie warto zwiedzić: plac Széchenyiego, katedrę św. Apostołów Piotra i Pawła, liczne meczety, synagogę, uniwersytet, pałac biskupi, muzeum przy fabryce porcelany Zsolnay. Można również zobaczyć cmentarz wczesnochrześcijański z IV w. wpisany w 2000 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Węgry atrakcje – Park Narodowy Aggtelek

Park Narodowy Krasu Węgierskiego znajduje się przy granicy ze Słowacją. Na jego terenie mieści się wiele okazałych jaskini krasowych. Najsłynniejszą z nich jest jaskinia Baradla. Jaskinie Parku Narodowego Krasu Węgierskiego oraz pobliskiego Parku Narodowego "Kras Słowacki" zostały w 1995 r. wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Getty Images Węgierskie jaskinie robią ogromne wrażenie Źródło: Getty Images

Węgry atrakcje - baseny termalne Barlangfürdő w Miszkolcu

To jeden z najpiękniejszych kompleksów basenów termalnych w Europie. Został wybudowany w naturalnych jaskiniach, co dodatkowo stanowi nie lada atrakcję. Jednoczesne pływanie i zwiedzanie to dość nietypowy pomysł na wypoczynek, ale tutaj da się go zrealizować. W ciepłej wodzie można wykąpać się zarówno w skalnych grotach jak i w zewnętrznych basenach.

Węgry atrakcje – Szentendre

Miasto położone nad Dunajem jest oddalone o około 20 km od Budapesztu. Znajduje się tu wiele krętych i wąskich uliczek. Warto zwiedzić m.in.: rynek, cerkwie, Muzeum Wina lub Marcepanu. W pobliżu miasteczka mieści się największy skansen w kraju.

Węgry atrakcje – Budapeszt

Stolica to bez wątpienia najpiękniejsze miasto Węgier i jedno z najczęściej odwiedzanych przez Polaków. Ilość atrakcji i zabytków może przyprawiać o zawrót głowy. Do najważniejszych należą:

· wzgórze zamkowe z Zamkiem Królewskim, Basztą Rybacką i kościołem Macieja (Budzińską Świątynią Koronacyjną),

· góra Gellerta z pomnikiem Wolności i cytadelą,

· zamek Vajdahunyad,

· termy Széchenyiego,

· budynek parlamentu,

· bazylika św. Stefana,

· plac Bohaterów z Muzeum Sztuk Pięknych,

· wielka synagoga,

· liczne mosty nad Dunajem,

