Antarktyda. Przy polskiej stacji Arctowski powstanie nowa latarnia morska

Latarnia morska na wyspie Króla Jerzego to najważniejszy punkt orientacyjny na tym terenie. Umiejscowiona jest na wysokim bazaltowym bloku skalnym, na wysuniętym cyplu u wybrzeży Zatoki Admiralicji, a błysk jej światła widać z odległości ok. 15 km. Obiekt zbudowany na przełomie 1977 i 1978 r. przeszedł już wiele – przez ostatnie 41 lat smagały go silne i mroźne podmuchy wiatru, które mogą nawet dochodzić do 250 km/h. Temperatura? Nawet kilkadziesiąt stopni poniżej zera.