Apokalipsa w Wielkiej Brytanii. Strażacy walczą z ogromnymi pożarami

Brytyjscy strażacy walczyli z pożarem wrzosowiska Saddleworth w pobliżu Manchesteru. Ogień rozprzestrzeniał się szybko, czemu sprzyjała rekordowo wysoka temperatura.

We wtorek termometry w Londynie wskazały 21,2 stopnia Celsjusza. Wieczorem ogień pojawił się na wrzosowisku Saddleworth w pobliżu Manchesteru, popularnym celu pieszych wędrówek. Pożar objął trzy do czterech kilometrów kwadratowych wrzosowisk.

Walka z ogniem trwała 13 godzin, w akcji brało udział kilkudziesięciu strażaków i dwie specjalistyczne jednostki do gaszenia wrzosowisk. Grupka ludzi, która obserwowała pożar z pobliskiego wzgórza, opisywała, że "to wygląda jak koniec świata, jakby działa się apokalipsa".

We wtorek w dwóch miejscach płonęło również wrzosowisko Ashdown Forest, znane wszytkim fanom Kubusia Puchatka. To właśnie to miejsce było pierwowzorem Stumilowego Lasu.