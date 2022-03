Askania Nowa, czyli unikalny rezerwat w Ukrainie. To ostatnie takie miejsce na kontynencie

Askania Nowa to nie tylko przyroda

Co więcej, Askania Nowa jest swego rodzaju muzeum, ponieważ na terenie rezerwatu zachowały się pojedyncze kurhany i kamienne scytyjskie baby, czyli antropomorficzne bloki skalne o wysokości od jednego do czterech metrów. Przestawiają one wojowników lub kobiety i zostały wykonane pomiędzy VI a III w p.n.e.