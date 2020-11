Asteroida Apophis. Czy powinniśmy się obawiać, że uderzy w Ziemię?

Coraz częściej mówi się o mierzącej 300-metrów asteroidzie Apophis. To dlatego, że w najbliższych dekadach zbliży się do Ziemi dwa razy. Pierwszy raz nastąpi to w piątek 13 kwietnia 2029 r. Będzie ją wtedy można zobaczyć gołym okiem i istnieje znikome prawdopodobieństwo, że mogłaby zagrozić naszej planecie.