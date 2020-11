Hyperloop. Pierwsza jazda testowa zakończona sukcesem

Udana jazda testowa Virgin Hyperloop to kamień milowy całego procesu. Zaawansowane prace i szybkie postępy w Centrum Certyfikacji Hyperloop utorują drogę do certyfikacji systemów hyperloop na całym świecie. Będzie to kluczowy krok w kierunku tworzenia projektów komercyjnych, również w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.