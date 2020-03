Ateny. Turystka przerażona bezdomnymi na ulicy

- Jestem w Atenach i przeżyłam szok, bo na każdym kroku widzę leżących na ulicy bezdomnych - napisała do nas czytelniczka Karolina. - Leżą nawet obok największej atrakcji turystycznej, a ludzie przechodzą obok i nie reagują.

Pani Karolina pojechała do Aten na kilka dni. Przyznaje, że była zachwycona, ale do czasu. - Byłam w szoku, gdy zobaczyłam prawdziwe Ateny - napisała do nas.