Atrakcja na Górze Straceńców. Nostalgiczne miejsce ze smutną przeszłością

Góra Szubieniczna, nazywana również Górą Straceńców to miejsce zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Obecnie częściej używa się na jej określenie nazwy Góra Wodociągowa. Jak łatwo można się domyślić, historyczna nazwa pochodzi stąd, że przez trzysta lat (od ok. 1500 r. do początku XIX w.) znajdowała się tu szubienica, na której dokonywano publicznych egzekucji.