Australia. 3-metrowy wąż pomiędzy sklepowymi półkami

Do nietypowego zdarzenia doszło w północno-zachodniej części Sydney. 25-letnia Helaina Alati, w miniony poniedziałek, stanęła oko w oko z niezwykłym gościem. Będąc w sklepie, zauważyła ogromnego węża prześlizgującego się między półkami. Helaina na co dzień zajmuje się ratowaniem zwierząt, więc nie miała problemu z określeniem jego gatunku - to diamentowy pyton.