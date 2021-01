Australia. Lockdown w Brisbane. Polka opowiada, jak jest na miejscu

Trzecie co do wielkości miasto Australii - Brisbane - wprowadziło trzydniowy lockdown po tym, jak u jednej osoby wykryto zakażenie nowym szczepem koronawirusa. Choć to tylko trzy dni, to ze sklepowych półek zniknęło niemal wszystko.

W czwartek ludzie masowo ruszyli do sklepów w Brisbane. Wszyscy wychodzili z pełnymi wózkami Źródło: Getty Images