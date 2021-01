Polski paszport w światowej czołówce. Dzięki niemu podróżowanie jest o wiele prostsze

Twórcy rankingu oceniali moc dokumentu na podstawie liczby krajów, które można dzięki niemu odwiedzić bez wizy. Na najwyższym miejsce na podium znalazł się paszport Niemiec. Jego posiadacze mają możliwość podróżowania bez wizy do 134 państw. Na drugim stopniu podium znalazły się trzy kraje: Szwecja, Finlandia i Hiszpania z wynikiem 133 krajów. Na trzecim miejscu ex aequo: Dania, Norwegia i Szwajcaria, oraz jedyny na podium kraj spoza Europy - Nowa Zelandia (132 kraje).

Polski paszport w światowej czołówce

Polacy bez jakiejkolwiek wizy mogą wjechać do 94 krajów. W 36 krajach w polskim paszporcie znajdzie się wiza typu "on arrival". Wizy uzyskanej przed wyjazdem wymaga się od Polaków w 68 krajach. Gdyby badanie zostało przeprowadzone jeszcze w październiku 2020 r., to wynik polskiego dokumentu byłby nieco gorszy. Wówczas dawał on prawo do odwiedzenia 124 krajów bez wizy.