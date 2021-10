Australia. Nastolatkowie zabili 14 kangurów

Nastolatkowie zabili 14 kangurów - grozi im kara pozbawienia wolności

Batemans Bay znajduje się w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami prawo przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości do 22 tys. dol. australijskich (ok. 64 tys. zł). Chłopcy oskarżeni o zbrodnię staną w listopadzie przed sądem dla nieletnich.