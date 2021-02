Australia. Setki pająków na suficie i ścianach. "Powinniśmy spalić dom?"

Australijka Peta Rogers wstawiła na Twittera zdjęcia dziesiątek pająków na ścianach i suficie. "Moja przyjaciółka w Sydney weszła do pokoju córki i znalazła to" - podpisała przerażające ujęcia. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, a część internautów uznała, że to musi być Photoshop. Dzień później Rogers wstawiła więc dla niedowiarków wideo, z którego pochodziły wcześniejsze ujęcia.