Australia. Wskoczyła do oceanu, by ratować beczki z piwem

Bohaterka czy wariatka? Odpowiedź na to pytanie podzieliła internautów, którzy widzieli popularne wideo. Jego bohaterka wskakuje do oceanu w Queensland w Australii, by uratować beczki z piwem. Miała wielkie szczęście, że nic jej się nie stało.

Share

Wzburzone fale tworzyły na wodzie pianę / zdjęcie ilustracyjne (Getty Images)