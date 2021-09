Austria. Narty tylko dla zaszczepionych?

Hotele i restauracje w sezonie zimowym

Na informacje dotyczące wstępu do hoteli i restauracji trzeba jeszcze poczekać. Rząd Austrii pracuje nad wytycznymi, ponieważ rozpoczął się sezon grypowy i sytuacja epidemiczna może się zaostrzać. W poprzednim sezonie obiekty noclegowe i gastronomiczne były pozamykane dla podróżujących, co przyczyniło się do niewielkiej frekwencji na stokach narciarskich.