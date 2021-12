Austria szykuje się na rekordowe opady śniegu. "To poważna sprawa"

"To poważna sprawa. Mamy do czynienia z najsilniejszymi opadami śniegu w ciągu ostatnich dziesięciu lat" - zauważa Michele Salmi, ekspert z centrum meteorologicznego Ubimet. "Modele pogodowe pokazują 10 cm świeżego śniegu w centrum Wiednia" - twierdzi Salmi. W przypadku północnego Burgenlandu i okolic Wiednia spodziewane jest nawet do 30 centymetrów.