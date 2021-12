Zaskoczyła ich zima? Ratownicy sprowadzili dwóch turystów z Orlej Perci

Jak poinformowano, mężczyźni wybrali się na najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach, czyli Orlą Perć, we wtorek 7 grudnia. Przed godziną 17 powiadomili oni centralę TOPR, że mają kłopoty. Nie byli w stanie ani kontynuować wyprawy ani z niej zawrócić. Warto podkreślić, że w Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki - na szlakach zalega śnieg, a temperatura powietrza to ok. -10 st. C.