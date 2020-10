Awantura na pokładzie. Pasażer został spoliczkowany

Sytuacja miała miejsce podczas lotu z Manchesteru na Teneryfę. Poirytowany obowiązującymi obostrzeniami pasażer przekonywał pozostałych podróżnych, że im dłużej będą się do nich stosować, tym dłużej będą trwały. Wszystkim tym, którzy nie zgadzali się z jego poglądami, życzył też, by Bóg miał ich w swojej opiece.

Wife slaps husband on EasyJet flight

Gdy żona próbowała go uciszyć, pasażer zrobił się agresywny i zaczął ją wyzywać. W chwili, gdy kobieta spoliczkowała swojego męża, do akcji wkroczyli siedzący w pobliżu pasażerowie oraz załoga. Rozdzielono szarpiącą się parę, a niesfornego pasażera do porządku przywołała policja.