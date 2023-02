Awantura w samolocie. Nie do wiary, co zrobili pasażerce

Awantura na pokładzie

Kobieta, która poprosiła personel pokładowy o zmianę miejsca, w końcu sama opuściła swój fotel w klasie ekonomicznej i udała się do biznes klasy. Jak donosi "The Times of India", kiedy stewardesa zwróciła jej uwagę, to Włoszka opluła jednego z członków załogi, a innego uderzyła. Wtedy kapitan samolotu zdecydował o przywiązaniu niesfornej pasażerki do siedzenia. Kiedy Paola wróciła z toalety, personel pokładowy wykonał jego zalecenia.