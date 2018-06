Awaryjne lądowanie samolotu. Pasażerowie uciekli z pokładu

Samolot Bravo Airways musiał awaryjnie lądować w Kijowie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Silny wiatr powodował niebezpieczne przechylanie się samolotu. Na pokładzie samolotu lecącego z Antalyi w Turcji znajdowało się 169 pasażerów i 6 członków załogi. Obecnie okoliczności wypadku są badane przez ukraińskie służby.

W czasie lądowania samolot zaczął płonąć. Prawe skrzydło zawadziło o podłoże, przez co pokład wypełnił się dymem, co dodatkowo zwiększyło zdenerwowanie pasażerów. Niektórzy odnieśli obrażenia w czasie lądowania, ale wszystkim udało się opuścić pokład. Do wypadku doszło w czwartek wieczorem.