Aż 30 proc. więcej Polaków. Europejski kraj przyciąga

Ale to nie koniec świetnych wieści dla Węgrów. Do końca lipca 2023 r. ten kraj odwiedziło aż o 31 proc. turystów, w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Od stycznia do lipca br. na Węgry przyjechało aż o 31 proc. więcej Polaków, 25 proc. Czechów oraz 23 proc. Rumunów.