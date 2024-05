Azjatycki kraj na wyciągnięcie ręki. Pierwsza taka okazja

Atrakcje Bahrajnu

Bahrajn to kraj w Azji, w Zatoce Perskiej, położony na archipelagu między Katarem a północno-wschodnim wybrzeżem Arabii Saudyjskiej. Choć niewielki, pochwalić może się ciekawą historią i kulturą. Aby ją poznać, warto odwiedzić Muzeum Narodowe, które należy do największych i najnowocześniejszych muzeów na Środkowym Wschodzie. Inne interesujące miejsca, przybliżające kulturę tego państwa to m.in. meczet Al-Fateh Grand oraz Bahrain Fort.