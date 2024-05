Egzotyka w zasięgu ręki. Oto najtańsze tropikalne kierunki

Ubud, Bali, Indonezja

Co prawda, aby dostać się na Bali, trzeba sporo zapłacić za bilety lotnicze i odbyć długą podróż samolotem (zazwyczaj z przesiadkami). Za to na miejscu można tanio spędzić urlop. Ceny w mieście Ubud są o wiele bardziej przystępne niż np. na wybrzeżu. Nocleg w obiektach najwyżej ocenianych na platformach noclegowych kosztuje tam ok. 150 dolarów za noc (ok. 590 zł).