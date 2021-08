Bahamy. Trenerka jogi zaatakowana przez iguanę

Niespodziewany atak iguany

W pewnym momencie, podczas wykonywania jednej z figur, odchylając się do tyłu, poczuła silne ugryzienie. Znajdujące się obok dzikie zwierzę, podeszło do kobiety, zaciskając szczękę na palcach jej dłoni. Na nagraniu słychać krzyki trenerki oraz ciskające się jej na usta przekleństwa. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, kiedy kobieta pełna złości, obsypała go garścią piachu.