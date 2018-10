Bajeczny urlop na Krecie. Warto wybrać się na październikowy urlop

Październikowa słota i niższe temperatury dają się we znaki. Czy w poszukiwaniu niedrogiego miejsca na wakacje warto kierować się tylko do Egiptu czy Tunezji? Niekoniecznie. Świetnym wyborem będzie Kreta, a amatorzy greckich zabytków i ciepłego klimatu będą się tam czuć jak ryba w wodzie.

Październik na Krecie to przede wszystkim doskonały czas na podróżowanie po wyspie, zwiedzanie zabytków czy długie spacery przy pogodnej aurze. Nie wyklucza to oczywiście kąpieli oraz opalania, temperatura wciąż pozostaje wysoka, a morze, zwłaszcza przy południowym brzegu wyspy wciąż będzie ciepłe.

Północ-południe na Krecie

Kreta jest wyspą, która łączy w sobie dwa światy. Górskie masywy, przecinające wyspę ze wschodu na zachód skutecznie izolują poszczególne regiony. Masy ciepłego powietrza znad Afryki sprawiają, że południowa część wyspy obfituje zarówno w cyprysy i drzewa oliwne, jak i figowce czy palmy. Charakterystycznym widokiem są tu również plantacje pomarańczy i pędy winorośli. To sprawia, że wyspa wygląda jak ogromny, kwitnący ogród pełen roślin.

Północna część wyspy to natomiast nieco niższe temperatury oraz bardziej wilgotne powietrze. Największe natężenie opadów przypada na koniec roku – listopad i grudzień. Mimo tych różnic temperaturowych, Kreta uznawana jest za jedną z najcieplejszych europejskich wysp.

Złota i różowa wyspa

Wielkie kurorty i zaciszne zakątki

Kreta to przede wszystkim duże kurorty, kuszące przyjezdnych atrakcyjnymi cenami i przyjazną atmosferą. Chania, Hersonissos czy Heraklion to jedne z najsłynniejszych miasteczek w całej Grecji. Każde z nich kusi unikalnymi zabytkami związanymi z dawną kulturą minojską. Jednym z najważniejszych punktów Heraklionu jest chociażby fontanna Morosini. Osiem kolistych zbiorników, w tym jedna misa spoczywająca na grzbietach czterech kamiennych lwów zachwycają zdobieniami. Ukazane na fontannie sceny przedstawiające postaci z mitów i legend greckich to prawdziwa gratka dla osób, które interesują się grecką mitologią. Dawniej w miejscu lwów stał ogromny posąg Posejdona, boga mórz, jednak zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.