Cyklady czy Wyspy Jońskie. Oba miejsca kuszą nie tylko pięknymi widokami

Grecja to nie tylko białe domki z niebieskimi okiennicami czy majestatyczne ruiny świątyń. To również cała paleta kolorów, strzeliste kamieniczki i charakterystyczny styl przywodzący na myśl Wenecję czy Rzym. Warto zwiedzić oba oblicza Grecji.

O Santorini krąży legenda, że niegdyś była mityczną Atlantydą zatopioną przez wybuch wulkanu (Shutterstock.com)

Wyspy Jońskie i Cyklady wyglądają jak dwa zupełnie inne światy. Morze Jońskie rozlewa się między półwyspem Bałkańskim (Grecja i Albania) od wschodu oraz Półwyspem Apenińskim i Sycylią (Włochy) od zachodu. Morze Egejskie rozciąga się natomiast między Bałkanami a Azją Mniejszą oraz Kretą. Wyspy Jońskie, ze względu na burzliwą przeszłość regionu noszą ślady rzymskich, weneckich, czy nawet francuskich i angielskich wpływów. Cyklady to natomiast jedyny w swoim rodzaju styl architektoniczny, którego próżno szukać na kontynencie.

Cyklady jako wizytówka Grecji

Charakterystyczna architektura, w której ciasne, przylegające do siebie domki przypominają małe fortece to pozostałość z dawnych czasów, gdy wyspy Morza Egejskiego były nękane przez piratów. Charakterystyczny biały kolor ścian to natomiast efekt epidemii cholery. W 1938 gdy choroba zaczęła się rozprzestrzeniać, ówczesny dyktator nakazał masowe bielenie domów wapnem. Białe domy kontrastujące z niebieskim morzem szybko zostały skojarzone z grecką flagą i z czasem stały się najsłynniejszą wizytówką turystyczną państwa.

Cyklady to marzenie każdego żeglarza. Sieć wysepek okala świętą dla starożytnych Greków wyspę Delos, tworząc tym samym doskonałą przestrzeń dla amatorów żeglugi w pełnym słońcu. Kontrast pomiędzy dzikimi i nieokiełznanymi wyspami, a kurortami pękającymi w szwach od turystów jest powodem, dla którego warto wybrać się w rejs po Cykladach.

To miejsce rozbudza wyobraźnię nie tylko ze względu na greckie mity, w których niewielkie wysepki były miejscem zmagań starożytnych herosów i bóstw. To również nietypowy archipelag pełen tajemnic. Rzekomo to właśnie tam znajdowała się legendarna Atlantyda. Wyspa, a wraz z nią cala starożytna cywilizacja zatonęła w wyniku serii trzęsień ziemi i wybuchów wulkanu. Podobny los spotkał wyspę Thirę, znaną dziś pod nazwą Santorini. Pozostałością po wybuchu wulkanu jest jedynie ogromna kaldera, która wygląda niesamowicie z lotu ptaka.

Wyspy Jońskie z dala od globalnej turystyki

Archipelag liczy sobie siedem głównych, największych wysp w regionie oraz mnóstwo pomniejszych wysepek położonych u zachodnich wybrzeży Grecji. Morze Jońskie to przede wszystkim Itaka –królestwo Odyseusza. Wbrew pozorom skalista wyspa nie cieszy się dużą popularnością wśród turystów ze względu na brak plaż. Korfu szczególnie upodobał sobie William Szekspir, umieszczając odniesienia do lokalnego folkloru w swoich dziełach. Zakynthos słynie przede wszystkim z ukrytych pośród skał i dostępnych jedynie drogą wodną plaż. Na wyspie panuje wyjątkowo ciepły jak na Grecję klimat. Leukada jest jedyną wyspą, na którą można dojechać samochodem bezpośrednio z kontynentu. Trzeba wtedy pokonać nietypowy most obrotowy, który w zależności od natężenia ruchu wodno-lądowego zmienia swoje położenie.

