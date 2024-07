Bajkowa wyspa stała się ulubienicą Polaków. Dolecisz tam w 3,5 godziny

Kilka słów o Cyprze i mieście Larnaka

Cypr to malownicza wyspa, która zachęca turystów nie tylko pięknymi plażami i hotelami. Jednym z najciekawszych miast wyspy jest Larnaka. To ośrodek na południowo-wschodnim wybrzeżu Cypru, leżący przy Morzu Śródziemnym i Słonym Jeziorze. Jest to trzecie co do wielkości miasto na Cyprze, ma charakter portowy, ale także wiele walorów turystycznych.