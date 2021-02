Bałtyk zimą. Niezwykłe zdjęcia znad polskiego morza zachwycają

Wojciech Radwański i Agata Logiewa mieszkają na Śląsku, w sieci zasłynęli dzięki wyjątkowym ujęciom bałtyckich plaż. - Projekt fotograficzny w którym przedstawiamy Morze Bałtyckie za pomocą zdjęć lotniczych powstał w czerwcu 2017 r. Od tego czasu wielokrotnie odwiedzaliśmy wybrzeże, by sfotografować plaże, miasteczka i ciekawe zjawiska zachodzące nad morzem - opowiadają autorzy zdjęć w rozmowie z WP.

Wyjątkowe zdjęcia znad Bałtyku - zimą jest najtrudniej

Jak przyznają, pomimo niepewnej pogody, z której słynie nasze wybrzeże, wykonanie zdjęć wiosną, latem czy jesienią nie należy do najtrudniejszych. Wyzwanie pojawia się zimą.

- Przez większą część roku potrzeba cierpliwości i nierzadko kilku dni oczekiwania na optymalne warunki, ale nie jest to problem - mówi Wojciech Radwański. - Największą gratką dla miłośników Bałtyku jest upolowanie prawdziwej, śnieżnej zimy.

- W obydwu przypadkach wymagało to stałej obserwacji prognozy i bardzo sprawnego wyjazdu nad morze (od którego dzieli nas ponad 500 km) - opowiada. - W obydwu przypadkach nad morze udaliśmy się spontanicznie nocą. Nad ranem przywitał nas świeży biały puch pokrywający piasek, kutry i porty. Ten klimat jest nie do podrobienia i takich doznań nie zapewnią nam góry, w których widok śniegu pomimo zmieniającego się klimatu nie jest czymś wyjątkowym. Polecamy każdemu, kto dobrze czuje się nad morzem by chociaż raz odwiedził je w takich okolicznościach.