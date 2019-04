Specjalne plaże dla muzułmanów. Nie będzie na nich nagości

Holenderski polityk, Arnoud van Doorn proponuje, by stworzyć specjalne plaże dla wyznawców islamu. Jego zdaniem czują się oni niekomfortowo w towarzystwie skąpo odzianych plażowiczów. W związku z tym powinna być wydzielona strefa "halal".



Van Doorn sugeruje także, że skoro w wielu miejscach na świecie istnieją plaże dla osób, które lubią się opalać nago, to dlaczego nie może być specjalnych plaż dla muzułmanów? Mogliby z nich korzystać nie tylko wyznawcy islamu, ale wszyscy ci, którzy nie chcą publicznie pokazywać swojego ciała.

Tak ukierunkowana aktywność polityczna van Doorna może nieco dziwić, zważywszy na to, że kiedyś był on zagorzałym przeciwnikiem muzułmanów. Jednak w 2013 roku ogłosił, że przechodzi na islam, a krótko po tym wstąpił do islamskiej partii "Jedność".