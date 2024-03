Batalia o kiełbasę w bagażu. Turyści będą zachwyceni

Dyrekcja lotnisk we włoskim regionie Kalabria wygrała batalię o ‘nduję - pikantną kiełbasę o miękkiej konsystencji, która jest lokalnym przysmakiem. Po długich staraniach udało się uzyskać zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na to, aby można było przewozić ten specjał w bagażu podręcznym. Dotychczas było to zabronione z powodu zawartości płynu.