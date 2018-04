Batam i Bintan - wyspy, które już możesz odwiedzić. Odkryj te egzotyczne miejsca!

Supermodna egzotyka jest coraz bardziej dostępna cenowo z naszego kraju. Jeśli planujesz wypad do Azji, polecamy Indonezję. A tam dwa nowe kierunki: wyspy Batam i Bintan. Warto wybrać się w nieznane z najpopularniejszego polskiego lotniska.

Batam - wyspa na wjeździe do Indonezji

Ciekawie położona wyspa Batam w Indonezji jest pierwszym przystankiem podczas podróży do kraju z Azji . Z Polski możemy dolecieć na miejsce lotem bezpośrednim z lotniska Chopina w Warszawie do sąsiedniego Singapuru , ale Batam dysponuje również własnym portem lotniczym - nowoczesnym Hang Nadim. Ta średniej wielkości wyspa nieopodal Sumatry stanowi specjalną strefę ekonomiczną, z mnóstwem centrów handlowych i zakładów. Rozwój Batam, pierwotnie skromnej wioski, przyspieszył od 1989 roku, kiedy zyskała ona miano zony wolnocłowej. Liczba mieszkańców gwałtownie wzrosła, podobnie jak turystów, masowo przypływających tutaj na wycieczki łodziami. Na Batam powstają liczne hotele, zwłaszcza przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz rozległe pola golfowe.

Batam to część małego archipelagu wysp Riau, z roku na rok zyskująca większe znaczenie jako lokalne centrum turystyczne. Zanim przeszła w ręce Indonezyjczyków, wyspą administrowali m.in. Holendrzy. Całkiem niezła infrastruktura jest wciąż ulepszana, aby przyciągnąć jak najwięcej przyjezdnych ze wszystkich kontynentów, nie tylko zamożnych Singapurczyków, którzy drogą wodną dostaną się tutaj w niewiele ponad pół godziny. Na trasie ok. 20 km jest mnóstwo połączeń promowych każdego dnia. Ruchliwa wyspa Batam jest idealnym rozwiązaniem na wypad dla osób aktywnych, nie lubiących siedzieć w miejscu. Rozrywka, przemysł i biznes zlewają się tutaj i przenikają na każdym polu.

Bintan - plaże rodem z tropików

Indonezyjska wyspa Bintan ze stolicą w Tanjung Pinang dominuje wielkością nad pozostałymi spośród archipelagu Riau. Nie jest zbyt wysoka, najwyższe wzniesienie góruje nad Bintan z wysokości 400 m n.p.m. Ta tropikalna destynacja jest spokojna i nieco zapomniana przez główny nurt ruchu turystycznego. Prawdopodobnie dlatego, że niedaleki Singapur dysponuje swoją własną, szalenie popularną plażą Sentosa, na którą można dostać się nawet kolejką linową. Krajobraz egzotycznej Bintan do złudzenia przypomina najpiękniejsze azjatyckie zakątki, a malownicze plaże i pola golfowe prezentują najlepszy światowy poziom. Baza noclegowa wyspy usytuowana jest przede wszystkim na czystym wybrzeżu, szeroki, piaszczysty pas plaży zachęca więc do błogiego leniuchowania z sokiem z młodego kokosa w dłoni (najlepszy izotonik, gaszący ostrość dodawanego do większości potraw chilli) i zapewnia niezapomniane widoki. Dodatkowo możemy skorzystać z bogatej oferty masaży azjatyckich, np. jawajskich czy tajskich, wykonywanych zarówno w salonach SPA, jak i bezpośrednio na plażowym leżaku.