Batumi w Gruzji. Kurort idealny na urlop, podczas którego nie będziesz się nudzić

Batumi to ciekawe miasto kontrastów - rozświetlone wieżowce, opuszczone kamienice, czarnomorska plaża, chinkali, chaczapuri oraz lokalne wina. Przyciąga inwestorów, rozwija się, zmienia. Sprawdzamy, dlaczego warto spędzić urlop w Batumi w Gruzji.

Gruzja - Batumi na wakacje

Znany kurort wypoczynkowy Batumi usytuowany jest na południowo-wschodnim wybrzeżu basenu Morza Czarnego z bezpośrednim dostępem do niego. To wspaniała baza wypadowa również na wycieczki do pobliskiej Turcji. Batumi jest najbogatszym i trzecim pod względem wielkości ośrodkiem miejskim Gruzji z własnym lotniskiem (drugie co do rozmiaru w kraju), znanym centrum akademickim, a dodatkowo stolicą republiki Adżarii. Przeloty z Polski do Gruzji odbywają się najczęściej z lotniska Chopina w Warszawie. Władze przeznaczają na rozwój Batumi dużo środków finansowych, co widać na każdym kroku na przykładzie widowiskowej architektury i luksusowych, wielopiętrowych hoteli. Liczne instytucje kulturalne przyciągają do Batumi miłośników nietuzinkowego spędzania czasu i zwiedzania. Znajdziemy tutaj chociażby Adżarskie Muzeum Krajoznawcze, Galerię Sztuki, Muzeum Archeologiczne, weźmiemy udział w spektaklach teatru dramatycznego, festiwalach filmowych i imprezach muzycznych.