Będzie się działo w polskim mieście. Atrakcje dla fanów muzyki, jedzenia i piwa

Wrześniowe atrakcje w Opolu

Koniec sierpnia nie oznacza końca atrakcji w Opolu. W połowie miesiąca, dokładnie od 13 do 15 września, trwać będzie Jarmark Franciszkański. Jest to wydarzenie, które odbywa się nieprzerwanie od 2000 r. Tradycyjnie podczas Jarmarku będzie możliwość przekroczenia zamkniętej klasztornej furty i zwiedzenia niedostępnego na co dzień kompleksu, a jest on jednym z najcenniejszych zabytków miasta. Podczas zwiedzania będzie można zejść do krypt pod prezbiterium kościoła, gdzie spoczęli książęta opolscy, w tym Władysław II Opolczyk, fundator sanktuarium jasnogórskiego, oraz księżna Elżbieta, wnuczka króla Władysława Łokietka.