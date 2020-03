Bergamo. Koniec z darmowym internetem w miejscach publicznych

Giorgio Gori, burmistrz włoskiego Bergamo, wyłączył w mieście darmowe punkty dostępu do internetu. Zakazał również gier hazardowych w punktach sprzedaży tytoniu. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej zniechęcić mieszkańców do wychodzenia z domu.

Bergamo położone jest u południowych podnóży Alp Bergamskich. Liczy ok. 120 tys. mieszkańców (iStock.com)