Beskid Wyspowy. Turysta poszukiwany przez pół nocy spał w hotelu

W góry zabierajmy zdrowy rozsądek

"Przypominamy i apelujemy - wychodząc w góry nigdy nie należy zbaczać z wyznaczonych szlaków i odłączać się od grupy. Zawsze należy zadbać o odpowiednie wyposażenie, w tym naładowany telefon komórkowy. Nie narażajmy się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. Tym, co przede wszystkim powinniśmy zabrać to zdrowy rozsądek" – zaapelował do turystów rzecznik policji.