Bez plastikowej tandety, ale z klimatem. Niezwykła miejscowość na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk ma bardzo dużo do zaoferowania także miłośnikom historii. Zabytkowe zamki, jak chociażby te średniowieczne w Książu i w Lwówku Śląskim. Godne odwiedzenia są także: Manufaktura w Bolesławcu, Muzeum Chleba w Czarcim Młynie, Geopark - kopalnia Św. Jana, jeden z najciemniejszych zakątków naszej planety, czyli Izerski Park Ciemnego Nieba o powierzchni 75 km kw, idealny do obserwacji astronomicznych, Wodospad Kamieńczyka czy górująca nad Świeradowem-Zdrojem Sępia Góra na 828 lub 829 m n.p.m., która jest także miejscem mocy. Wymieniać można by godzinami.